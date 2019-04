Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Barclays von 263 auf 280 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der britischen Bank bleibe zwar ein Kauf, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei der Eigenkapitalrendite müsse sich das Management aber ins Zeug legen. Eine Möglichkeit sei, an der Kostenschraube zu drehen./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2019 / 14:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / 14:40 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-04-16/10:07

ISIN: GB0031348658