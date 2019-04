Frankfurt (www.anleihencheck.de) - EZB-Präsident Draghi und seine Kollegen haben in der letzten Zeit auf konjunkturelle Risiken hingewiesen und die Bereitschaft der Notenbank unterstrichen, im Bedarfsfall Lockerungsmaßnahmen zu beschließen, berichten die Analysten der Helaba.So wundere es nicht, dass auch bei Marktteilnehmern die Sorge vor einer Wirtschaftsabkühlung vorherrsche. Die Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes hätten im März zum Teil deutlich nachgegeben. Enttäuschend sei vor allem der deutsche Wert mit einem Rückgang auf 44,1 Punkte gewesen. Es gebe aber Hinweise darauf, dass der Stimmungstiefpunkt in der Eurozone erreicht worden sei. Darauf deute die Entwicklung der heute auf dem Programm stehenden ZEW-Umfrage hin. Hier sei der Saldo der Konjunkturerwartungen seit Oktober letzten Jahres fünf Mal in Folge gestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...