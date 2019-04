Wien (www.anleihencheck.de) - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) raten die die 3,25% 2022er Senior Anleihe (ISIN AT0000A1XBU6/ WKN A19NSP) der UBM Development AG (UBM) (ISIN AT0000815402/ WKN 852735) auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten zu kaufen.Die UBM habe sich strategisch als reiner Immobilienentwickler am Markt positioniert. Das Bestandsobjekte-Vermächtnis sei im jüngst abgelaufenen GJ 2018 weiter reduziert worden und solle bis Mitte 2019 auf rund EUR 350 Mio. sinken. Damit einher gehe eine Deleveraging-Story. So zeige sich die Nettoverschuldung im Mehrperiodenvergleich deutlich rückläufig. Operativ habe das Unternehmen für das GJ 2018 gute Zahlen vorgelegt. Getrieben durch den Verkauf mehrerer Großprojekte, habe ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in Rekordhöhe erzielt werden können. Auch für 2019 rechne das Unternehmen mit einem vergleichbaren Resultat. ...

