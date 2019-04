-------------------------------------------------------------- Mehr Informationen http://ots.de/LgkH8T --------------------------------------------------------------



Zeitenwende im deutschen Gesundheitssystem: Eine der größten gesetzlichen Krankenkassen empfiehlt ab sofort die Online-Patientenverfügung von DIPAT. Im Rahmen einer Kooperation erhalten die Mitglieder dieser Kasse künftig einen DIPAT-Vorteilstarif. Einzelheiten unter: www.dipat.de/dak



"Im deutschen Gesundheitssystem ist das eine kleine Revolution", sagt Arzt und DIPAT-Gründer Dr. med. Paul Brandenburg. "Eine der wichtigsten Kassen geht neue Wege und bekennt sich zum Nutzen innovativer Onlinedienste für Patienten!".



Wirksame Patientenverfügungen gehören zu den wichtigsten Dokumenten, die jeder hinsichtlich seiner medizinischen Vorsorge besitzen sollte. "Der richtige Zeitpunkt zur Erstellung einer Patientenverfügung ist jetzt!", so der praktizierende Notarzt Brandenburg.



Bei DIPAT ist das, dank gut verständlichem Online-Interview, besonders einfach. Die einzigartige digitale Hinterlegung in Verbindung mit medizinisch präzisen Formulierungen stellt zudem die Wirksamkeit im Notfall sicher.



DIPAT ist führender Anbieter für Online-Patientenverfügungen. Gegründet 2015 von Dr. Paul Brandenburg, dem Erfinder dieser digitalen Vorsorgeform, ist DIPAT heute laut Branchenpresse eines der innovativsten E-Health-Startups Deutschlands (1).



