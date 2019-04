Der italienische Zahlungsdienstleister Nexi S.p.A. wird direkt nach dem IPO an der Mailänder Börse auch an der Wiener Börse zu Inlandsgebühren handelbar sein, so die Wiener Börse. Bei dem IPO handelt es sich um den größten Börsengang in Italien seit Pirelli 2017 und Europas größtes IPO im heurigen Jahr. Der global market der Wiener Börse bietet Anlegern derzeit knapp 600 internationale Aktien aus 26 Ländern.

