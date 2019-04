Kapitalmarkt-Debüt - die Huber Automotive AG, ein Spezialist für die Herstellung von Electronic Control Units in der Automobilelektronik, hat ihre erste Unternehmensanleihe (WKN A2TR43) via Privatplatzierung in einem Volumen von 12,5 Millionen Euro platziert. Das maximale Gesamtvolumen des Minibonds liegt bei 25 Millionen Euro.

Die Platzierung der Anleihe dient neben dem Zugang zum Kapitalmarkt dem Aufbau von Working Capital sowie der Unterlegung ...

