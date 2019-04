Altech Chemicals hat seine 18 Mio. Dollar schwere Aktien-Platzierung binnen weniger Tage erfolgreich abgeschlossen. Neben bestehender Aktionäre nutzten auch zwei neue deutsche Großinvestoren diese Chance zum Einstieg.

Großaktionäre ziehen mit

Es hat nur wenige gedauert, bis Altech Chemicals (0,13 AUD | 0,08 Euro; AU000000ATC9) seine 18 Mio. AUD schwere Finanzierung abschließen konnte. Dabei wurden insgesamt 166 Mio. neue Aktien zu 0,1085 AUD platziert. Derzeit baut das Unternehmen eine HPA-Verarbeitungsanlage in Malaysia. Dass die Großaktionäre an den Erfolg glauben, zeigt deren Engagement. So haben die beiden größten, bestehenden Aktionäre, die Melawar-Gruppe aus Malaysia und die Düsseldorfer SMS Group, beide mitgezeichnet. Beide Gruppen erwarben jeweils Anteile für 2 Mio. AUD. Die SMS Group ist auch für den Bau der Fabrik zuständig.

Neue deutsche Investoren

Daneben sind offenbar auch zwei deutsche Investoren von dem Erfolg der Unternehmung überzeugt. So haben sich die Deutsche Balaton AG und die Delphi Unternehmensberatung AG mit jeweils 5,425 Mio. Dollar an der Platzierung beteiligt. Die restlichen Papiere wurden weitgehend ...

