Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Nach diversen negativen Aspekten im Schlussquartal 2018 rechne er nun mit einem soliden Auftaktquartal 2019 - trotz des gegenwärtigen Branchengegenwinds, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Stahlkonzern erscheine attraktiv bewertet./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / 05:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006202005