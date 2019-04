Nur noch wenige Stunden: Dann steigt die Nikola World in Scottsdale, Arizona, - mit dem AKTIONÄR-Tipp Nel. Kann Nikola-Motor-Chef Trevor Milton nach den vollmundigen Ankündigungen im Vorfeld auch liefern und die ganze Welt von den Brennstoffzellen-Trucks beeindrucken? Wer via Livestream dabei sein will, sollte sich den Wecker stellen. Denn die Show in den USA beginnt um 4.00 Uhr am frühen Mittwoch mitteleuropäischer Zeit.

