Ein überraschend in Aussicht gestellter Quartalsgewinn hat am Dienstag den Aktien des Online-Modehändlers Zalando kräftig Auftrieb verliehen. Im frühen Handel gewinnt der Titel zwischenzeitlich über zehn Prozent auf 41,37 Euro. AKTIONÄR-Leser können sich über sagenhafte Gewinne in nur wenigen Tagen freuen.

