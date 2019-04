Newark (www.anleihencheck.de) - Während sich viele Sektoren von der starken Marktvolatilität im Dezember 2018 teilweise erholt haben, ermöglicht eine Verschiebung des US-Leveraged-Finance-Marktes Chancen für Investoren, so Robert Cignarella, Head of Leveraged Finance bei PGIM Fixed Income.Durch den Verkauf von kurzlaufenden Anleihen, die eine solide Spread-Einengung erfahren hätten, und den Aufbau von Position mit nur geringfügig längerer Laufzeit könnten Anleger in einem nach wie vor stabilen wirtschaftlichen Umfeld von deutlich höheren Spreads profitieren. Diese Steilheit der Spread-Kurve weise auf die Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen Rezession oder eines Wirtschaftsabschwungs hin, die jedoch höher sei als die Erwartungen von PGIM Fixed Income. ...

