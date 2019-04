- Extrem niedriger Stromverbrauch und äußerst flexible Programmierung der Weckzeit ermöglichen Betrieb von intermittierenden Systemen -

ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Chiba Stadt, Präfektur Chiba, nachstehend "ABLIC") hat heute die S-35710/20 I-Serie für Standardanwendungen eingeführt, einen Weck-Timer-IC mit extrem niedrigen Stromverbrauch und flexibler Programmierung der Weckzeit. Dieses Produkt ist bereits als Convenience-Timer für den Einsatz in automobilen Anwendungen verfügbar. Die neue I-Serie des S-35710/20 unterstützt jetzt auch Anwendungen außerhalb der Autobranche wie zum Beispiel im Konsum- und Industriebereich. Ein Weck-Timer-IC ist ein IC, mit dem aufgrund seines regelmäßigen Wecksignals ein intermittierender Systembetrieb möglich ist.

Weck-Timer IC S-35710/20 (Grafik: Business Wire)

Der Stromverbrauch des S-35710/20 beträgt nur 0,2 µA, d. h. nur ca. 1/5 (*1) des Stromverbrauchs eines Mikrocontrollers im Standby. Die Weckzeit kann sekundengenau zwischen 1 Sekunde und 194 Tagen programmiert werden. Die neue S-35710/20 I-Serie kann sehr einfach in ein bestehendes System integriert werden und dabei helfen, dessen Stromverbrauch signifikant zu senken.

Wird der S-35710/20 in Kombination mit dem extrem stromsparenden LDO-Spannungsregler S-1318 als Stromversorgung in einer Anwendung verwendet, kann damit ein intermittierendes System mit einem äußerst geringen Stromverbrauch von 0,3 µA oder weniger realisiert werden. Mit dieser Lösung wird der Weg zur Entwicklung von kompakten und sehr effizienten Anwendungen mit wesentlich längeren Batterielaufzeiten geebnet.

(*1) Laut eigenen Untersuchungen

Haupteigenschaften

1. Extrem niedriger Stromverbrauch: 0,2 µA typ.

2. Flexile Programmierung der Weckzeit

3. Einfache Befehlsstruktur (S-35710)

Mit nur drei Befehlen kann die Weckzeit wie folgt programmiert werden:

Weckzeit-Register Schreiben (Wwtr)

Befehl zum Programmieren der Weckzeit

Befehl zum Programmieren der Weckzeit Weckzeit-Register Lesen (Rwtr)

Befehl zum Auslesen und Bestätigen der programmierten Weckzeit

Befehl zum Auslesen und Bestätigen der programmierten Weckzeit Zeit-Register Lesen (Rtr)

Befehl zum Auslesen und Bestätigen der verstrichenen Zeit

Die Verwendung dieses Befehls zusammen mit Weckzeit-Register Schreiben erlaubt eine schnelle und einfache Kontrolle der programmierten Weckzeit.

Anwendungsbeispiele