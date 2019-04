Die DZ Bank hat die Aktie des Online-Modehändlers Zalando aus Bewertungsgründen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber auf 32 Euro belassen. Der starke Kursanstieg spiegele die hohen Unsicherheiten bezüglich des langfristigen Margenpotenzials nicht ausreichend wider, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Ziel, den Anteil des Partnerprogramms am Bruttowarenvolumen von 10 auf 40 Prozent zu steigern, sei derweil ambitioniert, aber erreichbar. Zudem habe Zalando im Rahmen von Eckdaten für das erste Quartal ein positives bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) in Aussicht gestellt, was zum Jahresauftakt ungewöhnlich sei./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / 09:46 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / 10:07 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-04-16/11:35

ISIN: DE000ZAL1111