Basel und Solothurn (ots) - Das Preisniveau der patentgeschützten

Medikamente ist mit einem vom Bundesamt für Gesundheit (BAG)

angewandten Wechselkurs CHF/EUR 1.11 in den neun europäischen

Vergleichsländern 7% tiefer als in der Schweiz. Patentabgelaufene

Originalpräparate waren im Februar 2019 in den europäischen

Vergleichsländern im Durchschnitt 14% günstiger als in der Schweiz.

Generika sind in der Schweiz im Durchschnitt immer noch doppelt so

teuer wie in den Vergleichsländern. Dies ergibt der zehnte gemeinsame

Auslandpreisvergleich von santésuisse und Interpharma, der die

Fabrikabgabepreise von Medikamenten mit dem europäischen Ausland

vergleicht.



Die rund 250 umsatzstärksten, patentgeschützten Originalpräparate

der Spezialitätenliste waren gemäss dem heute in Bern vorgestellten

Auslandpreisvergleich bei einem vom BAG bei der Überprüfung

angewendeten Wechselkurs von CHF/EUR 1.11 im vergleichbaren Ausland

im Durchschnitt 7% günstiger als in der Schweiz. Mit einem aktuellen

durchschnittlichen SNB-Wechselkurs von 1.15 lag der Preisunterschied

noch bei 5%. Beim letzten Preisvergleich im Mai 2018 waren die

patentgeschützten Medikamente bei einem Wechselkurs von 1.09 CHF/EUR

noch 9% teurer gewesen als im Durchschnitt der Vergleichsländer. Die

Preisdifferenzen zum Ausland haben im Vergleich zum Vorjahr weiter

abgenommen. Die beiden wichtigsten Gründe dafür sind die

Wechselkursentwicklung und die regelmässigen Preisüberprüfungsrunden

durch das Bundesamt für Gesundheit BAG.



René Buholzer, Geschäftsführer von Interpharma, sagt dazu:

«Aufgrund der regelmässigen Preisüberprüfungen gibt es bei den

patentgeschützten Medikamenten keine grosse Preisdifferenz mehr. Die

Pharmaindustrie leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Dämpfung

der Gesundheitskosten. So wurden bei den regulären Preissenkungen

2017/2018 rund 325 Millionen Franken eingespart. Dies ist bereits

heute deutlich mehr als die vom Bundesamt für Gesundheit erwarteten

180 Millionen für die Jahre 2017 bis 2019. Zusätzlich fielen durch

weitere Preissenkungen nochmals Einsparungen in der Höhe von 105

Millionen Franken an.»



Der Vergleich bei den patentabgelaufenen Originalpräparaten und

den Generika basiert auf den rund 250 umsatzstärksten

patentabgelaufenen Wirkstoffen. Die Preise der patentabgelaufenen

Originalprodukte waren im Durchschnitt der Ver-gleichsländer rund 14%

günstiger als in der Schweiz. Bei den Generika beträgt die

Preisdifferenz 48%. Generika sind in der Schweiz damit nach wie vor

doppelt so teuer als im Durchschnitt der Vergleichsländer. Verena

Nold, Direktorin von santésuisse, sagt dazu: «Auch bei den

patentgeschützten Medikamenten ist der Preisunterschied mit 7% immer

noch spürbar und hier sind weitere Einsparungen nötig. Bei Generika

liesse sich noch viel mehr sparen. Weil der Generika-Anteil mit 23%

tief ist und die Preise im Vergleich zum Ausland doppelt so hoch

sind, könnten wir mehrere hundert Millionen Franken sparen - ohne

Qualitätsverlust. Des-halb möchte santésuisse unbedingt das

Referenzpreissystem einführen.»



Bereits zum zehnten Mal haben der Krankenversicherungsverband

santésuisse und Interpharma, der Branchenverband der forschenden

Pharmaindustrie, gemeinsam einen Auslandpreisvergleich von

Medikamenten durchgeführt. Dabei wurden die Fabrikabgabepreise in der

Schweiz mit denjenigen in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,

Frankreich, Grossbritannien, den Niederlanden, Ös-terreich und

Schweden für patentgeschützte und patentabgelaufene Medikamen-te

sowie Generika verglichen. Bei den patentgeschützten Präparaten

wurden die Preise vom April 2019 verglichen, bei den

patentabgelaufenen Originalprodukten und den Generika die Preise vom

Februar 2019.



Originaltext: Interpharma

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002276

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100002276.rss2



Kontakt:

Anita Geiger, Leiterin Kommunikation Interpharma

061 264 34 14 oder 079 799 24 79



Matthias Müller, Abteilungsleiter Politik und Kommunikation

santésuisse

032 625 42 57 oder 079 757 00 91