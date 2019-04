Die Cronos Group (WKN:A2DMQY) veröffentlichte ihren Bericht zum vierten Quartal vor Handelsbeginn am Dienstag, aber es schien, als wollte das Unternehmen diese Ergebnisse eher nicht in den Mittelpunkt stellen. Die erste Erwähnung von Finanzdaten erfolgte erst im 28. Absatz der Pressemitteilung, in der die Ergebnisse des vierten Quartals veröffentlicht wurden. Und diese Pressemitteilung enthielt nicht einmal den Quartalsfehlbetrag. Man musste auf Seite 18 des Zulassungsantrags blättern, um festzustellen, ...

