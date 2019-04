Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Innogy von 38,16 auf 41,40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. "Wir gehen nun davon aus, dass nach der Genehmigung der Kartellbehörden und dem Abschluss der Transaktionen ein Squeeze-out für die restlichen Innogy-Aktionäre stattfinden wird, der sich am Durchschnittskurs der letzten drei Monate nach Bekanntgabe orientieren dürfte", schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / 10:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / 10:33 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-04-16/12:01

ISIN: DE000A2AADD2