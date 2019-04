Lugano (ots) - SweePay AG und Cornèrcard bieten ab sofort eine

Mastercard an, die an allen Billettautomaten der SBB ausgestellt

werden kann. Die Kundinnen und Kunden können aus vordefinierten

Guthaben wählen und die Karte sofort für Online-Käufe einsetzen.



Jetzt haben Kunden die Möglichkeit, an allen SBB-Billettautomaten

eine Mastercard mit einem vordefinierten Guthaben von CHF 50, 100,

150, 200 oder 250 zu kaufen und sofort auszustellen. Mit dieser neuen

praktischen Methode können mit der Cornèrcard Mastercard Prepaidkarte

Online-Käufe auf dem gesamten Mastercard Netz getätigt werden. Diese

innovative Lösung ist ein Resultat der Partnerschaft zwischen SweePay

AG und Cornèrcard, die bereits im Bereich der Aufladung von

Cornèrcard Prepaidkarten an den SBB-Billettautomaten

zusammenarbeiten.



Das neue Produkt steht per sofort an allen Billettautomaten der

SBB zur Verfügung. Mit der Quittung erhält der Kunde die

Kartennummer, das Verfalldatum und die Kartenprüfnummer. Danach lässt

sich die Karte mit einer einfachen Textmitteilung (SMS) aktivieren.

Die entsprechende Anleitung ist auf einem zweiten Beleg aufgeführt.

Nach der Aktivierung der Karte kann diese online überall dort

eingesetzt werden, wo das Mastercard-Signet ersichtlich ist. Die

Sicherheit der Zahlungen, wie etwa beim Kauf von Bahnbilletten oder

auf SBB Mobile, ist einwandfrei gewährleistet. Ist das Guthaben auf

der Prepaidkarte aufgebraucht, kann an den SBB-Billettautomaten ganz

einfach eine neue Karte gekauft werden.



«Wir sind begeistert, eine moderne und praktische Zahlungskarte

anzubieten, die in Echtzeit ausgestellt wird und dem Kunden

zusätzliche Flexibilität ermöglicht, da diese Dienstleistung

jederzeit verfügbar ist» sagt Alessandro Seralvo, Director

Cornèrcard.



Rodolphe Texier, CEO von SweePay, zu diesem neuen Produkt:

«SweePay ist stolz darauf, diese Innovation einem breiten Publikum zu

offerieren. Die am Automaten frei verkäufliche Mastercard lässt sich

sofort einsetzen».



Informationen rund um die Cornèrcard Mastercard Prepaidkarte

finden sich unter http://sbb.ch/cornercard.



Über SweePay AG



SweePay AG ist ein innovatives Unternehmen im FinTech-Bereich,

Finanzintermediär mit Sitz in Zug (Schweiz) und spezialisiert auf die

Bezahlung und den Vertrieb von digitalen Produkten. SweePay AG bietet

Services für Vertriebsnetze und Händler. Seit dem 11. November 2016

ist SweePay AG für den Vertrieb und die Verwaltung von Bitcoins an

den SBB-Billettautomaten verantwortlich.



Über Cornèrcard



Die Cornèr Bank, 1952 in Lugano gegründet, ist ein privates und

unabhängiges Schweizer Bankinstitut. 1975 lancierte sie als erste

Bank in der Schweiz die Visa Kreditkarte und gestaltete dank

ständiger Innovationsleistungen die Schweizer Kreditkartenlandschaft

wesentlich mit. Seit 1998 führt die Cornèr Bank/Cornèrcard nebst der

Visa auch die Mastercard Karte in ihrem Portfolio. Mit dem Erwerb der

Diners Club Lizenz für die Schweiz im Jahr 2014 baut Cornèrcard seine

Präsenz im Zahlungskartenmarkt weiter aus. Cornèrcard bietet eine

breite Palette von Kredit- und Prepaidkarten an, die auf neuesten

Technologien beruhen, und darf heute auch zu den Pionieren im

Internetbereich gezählt werden. Als eines der ersten Bankinstitute in

Europa führte die Cornèr Bank die Standards des Secure E-Commerce ein

und strebt nach einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der

Leistungen in den Bereichen E-Commerce und Mobile Payment.



Corner Bank AG - Cornercard

Kontakt:

Daniela Gampp

Cornèr Banca SA/Cornèrcard

Via Canova 16

6901 Lugano

daniela.gampp@cornercard.ch

cornercard.ch