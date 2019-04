Mannheim (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) wurde vom Wirtschaftsmagazin brand eins und statista als beste Berater Deutschlands ausgezeichnet. Mit einer überdurchschnittlichen Kundenbewertung zeigte das Beratungsunternehmen, dass sein Fokus auf Innovation und höchste Qualität im Markt ankommt.



"Camelot ITLab unterstützt Kunden in deren digitaler Transformation entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Da die globale Wirtschaft immer komplexer und die technologischen Entwicklungen immer vielfältiger werden, ist es umso wichtiger für Unternehmen, einen starken Partner an ihrer Seite zu haben. Wir sind stolz, diese Rolle für unsere Kunden innezuhaben und dies durch die aktuelle brand-eins-Befragung bestätigt zu sehen", kommentiert Steffen Joswig, Geschäftsführer bei Camelot ITLab, die Auszeichnung.



Ein Beispiel für Innovation und kundenorientierte Lösungen ist eine kürzlich von SAP bekannt gegebene gemeinsame Initiative mit Camelot ITLab. Die Initiative verfolgt das Ziel, eine Lösung zu entwickeln, mit der das Modell für das Demand-Driven Adaptive Enterprise in SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) integriert wird. Mit diesem Kooperationsprojekt festigt Camelot ITLab seine Position als strategischer Partner für die gemeinsame Entwicklung von Funktionen für die bedarfsgesteuerte Materialbedarfsplanung (Demand-Driven Material Requirements Planning, DDMRP) innerhalb von SAP IBP.



Um Orientierung im Consulting-Markt zu geben, veröffentlicht das Wirtschaftsmagazin brand eins jährlich die gemeinsam mit statista durchgeführte Studie "Beste Berater". Die Ergebnisse resultieren aus einer umfassenden Befragung von Partnern aus Beratungsunternehmen und Führungskräften in kleinen, mittleren sowie großen Unternehmen. Die Bestenliste gliedert sich in 16 Branchen und 18 Arbeitsbereiche und erlaubt so einen granularen Vergleich von Schwerpunkten und Bewertungen.



Camelot ITLab bietet für Berater(innen) zahlreiche Karrierechancen und innovative Kundenprojekte. Aktuelle Stellenausschreibungen sind auf der Homepage des Unternehmens einzusehen.



Über die Camelot ITLab GmbH



Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist das führende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value Chain Management. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLab Kunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrum reicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. Als Teil der CAMELOT Group mit weltweit 1.800 Mitarbeitern steht Camelot ITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität und End-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.



