BERLIN (Dow Jones)--1.380 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich bei der Europawahl am 26. Mai um die Deutschland zugewiesenen 96 Parlamentssitze. Darunter sind 479 Frauen, was einem Anteil von 34,7 Prozent entspricht, wie Bundeswahlleiter Georg Thiel bei einer Pressekonferenz in Berlin bekanntgab.

Insgesamt treten nach seinen Angaben bei der Wahl zum Europaparlament 41 Parteien und sonstige politische Vereinigungen mit gemeinsamen Listen für alle Bundesländer beziehungsweise mit Listen für einzelne Länder an. Die Stimmzettel enthalten demnach in jedem Bundesland 40 Wahlvorschläge.

Die Gesamtzahl der Abgeordneten im Europaparlament soll nach aktuellem Stand 751 betragen. Bei einem britischen Ausscheiden aus der Europäischen Union (EU) würden 27 der aktuell dem Vereinigten Königreich zustehenden 73 Sitze unter 14 EU-Staaten neu verteilt werden, die bisher leicht unterrepräsentiert waren. Die Gesamtzahl der Abgeordneten würde sich somit nach einem Brexit auf 705 verringern, sagte Thiel. Für Deutschland bliebe es auch nach einem Brexit bei der Zahl von 96 Sitzen - der im Vertrag von Lissabon festgelegten Höchstzahl.

Thiel rief alle Bürgerinnen und Bürger auf, an der Wahl teilzunehmen und betonte eine "besondere Bedeutung" der Europawahl für die Einflussnahme der Bevölkerung auf politische Entscheidungen in der EU.

April 16, 2019

