Brechen (www.anleihencheck.de) - Kapitalmarkt-Debüt - die Huber Automotive AG, ein Spezialist für die Herstellung von Electronic Control Units in der Automobilelektronik, hat ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TR430/ WKN A2TR43) via Privatplatzierung in einem Volumen von 12,5 Millionen Euro platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion. ...

