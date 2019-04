Berlin (ots) - Die Fachzeitschrift GIESSEREI PRAXIS erscheint künftig unter einer neuen Führung: Anne Meyer-Gatermann hat die Redaktionsleitung von Gerd Theißen übernommen. Sie bringt langjährige Erfahrung in der Zeitschriftenproduktion mit: Zuvor war sie leitende Redakteurin des Magazins AIZ des Immobilienverbandes Deutschland und Redakteurin beim Architektur- und Designmagazin DEAR. Ihr journalistisches Rüstzeug erwarb sie bei einem Volontariat bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung.



Anne Meyer-Gatermann verfügt außerdem über Digitalkompetenz: Sie war bei DEAR und der AIZ für die Onlineauftritte der Medien zuständig, war Redakteurin beim Nachrichtenportal news.de und arbeitete für Spiegel Online. Vor dem Hintergrund ihrer Kenntnisse wird sie die Verzahnung von Print und Online der GIESSEREI PRAXIS weiter vorantreiben und die Kanäle weiterentwickeln. Harald Rauh, Geschäftsführer von Schiele & Schön sagt: "Mit Frau Meyer-Gatermann haben wir eine erfahrene und kenntnisreiche Fachredakteurin gewonnen. Mit ihr zusammen werden wir unsere Marke GIESSERE PRAXIS vor allem auch im Digital-Angebot deutlich stärken können." "Ich freue mich sehr darauf, die Gießereibranche durch eine spannende Zeit zu begleiten", sagt Anne Meyer-Gatermann.



Die GIESSEREI PRAXIS (www.GIESSEREI-PRAXIS.de) ist eine der ältesten Gießereifachzeitschriften Deutschlands. Sie ist nicht verbandsgebunden und damit unabhängig in ihrer Berichterstattung. Das Magazin berät und inspiriert Gießer in allen Fragen der täglichen Gusspraxis.



Der Fachverlag Schiele & Schön



Der inhabergeführte Fachverlag Schiele & Schön publiziert seit über 70 Jahren Themen in den berufsbezogenen Feldern der Bauplanung, Projektsteuerung, Gießereiwesen, Film-, Fernseh-, Video- und Audiotechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen. Die B2B-Produkte (print/digital) unterstützen sowohl die Ingenieure bei ihrer täglichen Arbeit als auch Unternehmen und Verbände. So zählen unter anderem die Bundesingenieurkammer mit rund 50.000 Mitgliedern, der Verband der Wirtschaftsingenieure sowie Verbände aus der Medientechnik zu den Kunden.



Foto Anne Meyer-Gatermann: https://nextcloud.schiele-schoen.de/index.php/s/LYSK6rPwwPtP2sR (Fotonachweis ist: fotostudioneukoelln.de)



OTS: Fachverlag Schiele & Schön GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126900.rss2



Pressekontakt: Schiele & Schön GmbH Bianca Stecker Leitung Marketing und PR Markgrafenstraße 11 D-10969 Berlin Tel.: +49 30 253 752-52 stecker@schiele-schoen.de