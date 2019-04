Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Eine teure 5G-Mobilfunkfrequenz-Versteigerung über 5 Milliarden Euro sei in den Aktienkursen der Telekomunternehmen wohl schon eingepreist, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kurse der Deutschen Telekom und von Vodafone hätten Spielraum nach oben, da deren Kosten im Rahmen der Erwartungen oder besser ausfallen dürften als gedacht. Bei Drillisch, United Internet und Telefonica Deutschland seien die Auswirkungen auf die Kurse durchwachsener, auch weil es Unsicherheit gebe wegen eines möglichen eigenen Netzes von Drillisch. Bei Freenet sei das Aufwärtspotenzial durch einen vierten Netzbetreiber bereits im Aktienkurs eingepreist./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2019 / 23:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-04-16/12:24

ISIN: DE000A0Z2ZZ5