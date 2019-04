NEW YORK (Dow Jones)--Die Unitedhealth Group hat im ersten Quartal 2018 mehr umgesetzt und verdient als am Markt erwartet und schaut nun zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Die Gesellschaft profitierte weiter von der breiten Aufstellung und steigerte den Umsatz im Dreimonatszeitraum um gut 9 Prozent auf 60,31 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis nach Dritten legte auf 3,47 Milliarden von 2,84 Milliarden Dollar zu. Je Aktie verdiente der Krankenversicherer mit 3,56 Dollar nahezu ein Viertel mehr als im Vorjahr, bereinigt waren es 3,73 Dollar, ein Plus von 23 Prozent. Analysten hatten im Mittel mit 3,60 Dollar gerechnet.

Die Gesellschaft hat ihre Prognose für 2019 erhöht. Sie strebt nun einen Gewinn je Aktie von 13,80 bis 14,05 Dollar nach bisher 13,70 bis 14 Dollar an. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 14,50 bis 14,75 Dollar erreichen, bisher lag die Messlatte bei 14,40 bis 14,70 Dollar.

