In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, die Deutsche Lufthansa, Infineon, Walt Disney, Netflix, Tesla und, BYD. Jeder Tag, an dem nichts passiert, ist ein guter für Wirecard-Aktionäre. Denn an solchen Tagen holt die Aktie zumeist einen Teil ihres noch immer drastischen Abschlags infolge der Anschuldigungen auf. Aber schon bald ist es mit der Ruhe vorbei. Das Leerverkaufsverbot endet in wenigen Tagen und in der kommenden Woche legt das Unternehmen seinen Jahresbericht 2018 vor. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die schwachen Q1-Zahlen der Lufthansa und die bemerkenswerte Reaktion der Aktie, um den Angriff von Disney auf Netflix und die Q1-Zahlen, die der weltweit führende Streaming-Anbieter am Dienstag Abend vorlegen wird. Ein weiteres Thema ist die weiterhin sehr unterschiedliche Einschätzung hinsichtlich der Perspektiven der beiden weltweit führenden Anbieter von Elektroautos, BYD und Tesla. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.