Nach den kleinen Kursverlusten zum Wochenauftakt dürfte der Dienstag für die Anleger an der Wall Street erfreulicher werden. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung an. Aus Asien und Europa kommen gute Vorgaben. Speziell in China ging es am Dienstag mit den Kursen deutlich nach oben, was Beobachter mit Konjunkturoptimismus erklären. Die März-Daten zu den Preisen für Wohnimmobilien waren gut ausgefallen. Am Markt war außerdem von Spekulationen auf gute chinesische BIP-Daten am Mittwoch die Rede.

In den USA haben sich wiederum einige Vertreter der Federal Reserve zuversichtlich zur heimischen Wirtschaft geäußert. An US-Konjunkturdaten steht nur die Industrieproduktion aus dem März zur Veröffentlichung an. Sie muss sich die Aufmerksamkeit der Anleger mit Quartalsausweisen einiger bedeutender Unternehmen teilen.

Viele Analysten rechnen mit schwächeren Unternehmensgewinnen als Folge einer Abkühlung der Weltwirtschaft. Da die Aktienkurse trotzdem seit Jahresbeginn deutlich gestiegen seien, befänden sich die Bewertungen nunmehr schon auf einem hohen Niveau, sagt Karen Ward, Chefmarktstrategin für die EMEA-Region bei JP Morgan Asset Management. Damit die Kurse ihre Gewinne ausbauen könnten, müssten die Unternehmensgewinne den Boden gefunden haben und wieder anziehen, meint die Strategin.

Am Dienstagmorgen (Ortszeit) hat schon Unitedhealth Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorgelegt und dabei ihr Jahresgewinnziel angehoben. In einer ersten Reaktion legt die Aktie im vorbörslichen Handel um 1,2 Prozent zu. Ebenfalls noch vor der Startglocke werden Johnson & Johnson sowie die Bank of America Geschäftszahlen veröffentlichen. Nach Börsenschluss folgen Netflix, IBM und United Continental Holdings.

April 16, 2019

