TÜBINGEN, Deutschland / BOSTON, MA, April 16, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das biopharmazeutische Unternehmen CureVac AG, Pionier im Bereich mRNA-basierter Impfstoffe und Therapeutika, gab heute bekannt, dass ihm vom Europäischen Patentamt (EPA) ein Patent mit dem Titel "Kombination einer Impfung mit einer Hemmung des PD-1-Pfades" (EP 3292873) erteilt wurde.



Der Patentschutz erstreckt sich sowohl auf die Zusammensetzung der Substanz als auch auf die Therapie mit der Impfstoff/Inhibitor-Kombination bestehend aus einem mRNA-basierten Impfstoff und einem Anti-PD-L1-Antikörper. Des Weiteren deckt das Patent auch die pharmazeutische Zusammensetzung einer solchen Impfstoff/Inhibitor-Kombination ab, insbesondere zur Behandlung und Prävention von Tumor- oder Krebserkrankungen sowie Infektionskrankheiten. Die Erteilung dieses Patentes ergänzt das im Juli 2017 gewährte europäische Patent (EP 2958588) für die Kombination eines mRNA-basierten Impfstoffs mit einem Anti-PD1-Antikörper. Auch in den USA erhielt CureVac bereits zwei Patente für die Kombination codon-optimierter mRNA-Impfstoffe mit Anti-PD-1- und Anti-PD-L1-Antikörpern.

Anti-PD-L1-Antikörper wie auch Anti-PD1-Antikörper sind Checkpoint-Inhibitoren - sie blockieren Schlüsselstellen (sogenannte "Checkpoints") des Immunsystems, die Tumore nutzen, um sich vor krebszerstörenden T-Zellen zu schützen.

"Die heutige Patenterteilung unterstreicht zusammen mit unserer breiten Palette an Patenten für onkologische und prophylaktische Impfstoffe unsere führende Position im mRNA-Feld. Unser Unternehmen entwickelt derzeit Tumorvakzin-Kandidaten und intratumorale Therapien für Indikationen, für die bereits Anti-PD-1- und Anti-PD-L1-Therapien zugelassen sind", erläuterte Dan Menichella, Chief Executive Officer bei CureVac. "Das neue PD-L1-Patent bestärkt uns in unserer Strategie, unsere Pipeline an klinischen Onkologie-Kandidaten auszuweiten."

Zum breit gefächerten Patent-Portfolio von CureVac, einem der umfassendsten der Branche, gehören 114 Patentfamilien, 1.123 Mitglieder von Patentfamilien und 207 erteilte Patente.

