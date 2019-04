Saarbrücken (ots) -



- Exklusive Studie von Capital ermittelt die besten Anbieter von Fondpolicen.



- CosmosDirekt wird mit fünf Sternen ausgezeichnet.



Das Wirtschaftsmagazin Capital zeichnet erstmals Anbieter von Fondspolicen aus. Mit dem "Capital-Kompass für fondsgebundene Lebensversicherungen" wurden die besten Anbieter ermittelt. CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland, erhält die höchste Auszeichnung von fünf Sternen. Insgesamt wurden in der Studie 50 Versicherungsunternehmen und 50 Fondsgesellschaften untersucht.



FÜNF STERNE FÜR DIE BESTEN ANBIETER



Basis für die Ergebnisse der Studie ist eine Untersuchung der Experten der Analysehäuser von f-fex und Morgen & Morgen. Hierzu wurden der Bestand sowie das Angebot an Fondspolicen von 50 Versicherungsunternehmen und die Leistungen von 50 Fondsgesellschaften untersucht. CosmosDirekt erhält als eines der besten Versicherungsunternehmen die Auszeichnung "Fünf Sterne". Insbesondere bei den Kriterien "Fondsqualität im Neugeschäft", "Gesamtkostenquote" und "Breite der Fondsauswahl" erzielt das Unternehmen sehr gute Ergebnisse.



Dr. David Stachon, Vorstandsvorsitzender von CosmosDirekt: "Die Auszeichnung freut uns sehr, denn sie ist eine Bestätigung für unser Engagement, unseren Kunden gute Produkte anzubieten und diese auch stets an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen."



COSMOSDIREKT



CosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt.



GENERALI IN DEUTSCHLAND



Die Generali in Deutschland ist mit 16 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie rund 13 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die Generali Versicherungen, AachenMünchener, CosmosDirekt, Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung und Deutsche Bausparkasse Badenia.



OTS: CosmosDirekt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63229 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63229.rss2



Pressekontakt: Sabine Gemballa Business Partner CosmosDirekt T +49 (0) 681 966-7560



Stefan Göbel Unternehmenskommunikation Leiter Externe Kommunikation T +49 (0) 89 5121-6100



presse.de@generali.com