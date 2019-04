Aurora Cannabis (WKN: A12GS7) vergrößert die Produktion: Vor wenigen Tagen präsentierte das kanadische Unternehmen ein Update zu Aurora Sun, der größten und modernsten Anbaustätte des Konzerns. Um der weltweiten Nachfrage nach medizinischem Cannabis gerecht zu werden, plant Aurora einen Ausbau der Vorzeigeanlage in der sonnigsten Stadt Kanadas auf 1,62 Millionen Quadratfuß (entspricht >150.000 m²). Damit soll die Fazilität in Alberta (Kanada) um ein Drittel größer werden als bisher und über 230.000 Kilogramm pro Jahr produzieren. Auch bei Canopy Growth (WKN: A140QA) gibt es positive News:

Ab Donnerstag, den 18. April, ersetzt Canopy den Goldkonzern Goldcorp im S&P/TSX-60-Index und steigt damit als erstes Cannabisunternehmen in den prestigeträchtigen kanadischen Index auf. Weltweit ist Canopy das erste Unternehmen aus der Cannabisindustrie, das in einen Leitindex aufgenommen wird. An der Börse kam die Ankündigung gut an. Die Aktie von Canopy Growth gewann am Freitag +5,4% an der Heimatbörse in Toronto. Damit rückt ein Cannabiswert ins Visier schwergewichtiger Marktakteure, die sonst nicht an der grünen Wachstumsindustrie interessiert sind.

