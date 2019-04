Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Die Förderung des Rohstoffkonzerns sei im ersten Quartal etwas unter seinen Schätzungen geblieben, schrieb Analyst Menno Sanderse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Jahr sei aber noch jung, somit gebe es noch viel Zeit aufzuholen./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / 04:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2019-04-16/13:09

ISIN: GB0007188757