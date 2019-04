Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den internationalen Finanzmärkten richtet sich das Hauptaugenmerk weiter auf das Drama um den Brexit und die globalen Handelssanktionen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die Wechselkurse der wichtigsten Devisen würden relativ stabil tendieren. Doch an Nebenmärkten zeige die Neuausrichtung der Geldpolitik durch die FED und die EZB ihre Wirkung. Beispielsweise seien die Renditen fünfjähriger Staatsanleihen aus Griechenland unter das Niveau der entsprechenden US-Treasuries gesunken. ...

