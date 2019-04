Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Nulllinie bleibt bei den Renditen von deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren im Fokus, so die Analysten der Nord LB.Der Rentenmarkt blicke - trotz großer Hoffnungen auf einen Handelsdeal zwischen Peking und Washington - mit einer gewissen Skepsis auf die globale Konjunkturentwicklung. Die EZB-Sitzung habe die Marktteilnehmer in der vergangenen Woche nicht überrascht. Es seien keine Änderungen an den geldpolitischen Rahmenbedingungen beschlossen worden. Die Leitzinsen würden auf unverändert niedrigem Niveau bleiben. Auch die Forward Guidance für die zukünftige Entwicklung der Leitzinsen sei nicht angepasst worden. Der Rentenmarkt fühle sich entsprechend in der Einschätzung bestätigt, dass die Zinswende in der Euro-Zone zumindest verschoben sei, was natürlich schon für zunächst niedrige Kapitalmarktrenditen sprechen sollte. ...

