Zweimal Lotta an zwei aufeinanderfolgenden Donnerstagen: Jeweils um 20.15 Uhr sendet das ZDF am 18. April 2019 "Lotta & der schöne Schein" und am 25. April 2019 "Lotta & der Mittelpunkt der Welt". Lotta versucht, aus ihrem "Hamsterrad" auszubrechen und nimmt einen Dozentenjob an der Uni an. Eine Woche später geht es ans Eingemachte, denn Lottas Vater will ihr Elternhaus verkaufen. Neben Josefine Preuß spielen wieder Frank Röth als Vater Meinolf Brinkhammer, Bernhard Piesk als Bruder Sebastian und viele andere.



"Lotta & der schöne Schein" Buch: Anika Soisson, Markus Staender und Birgit Maiwald Regie: Christina Schiewe



Lotta wächst alles über den Kopf. Mit Kind und Job als Ärztin bleibt keine Freizeit. Ein neues Jobangebot ändert alles. Mitbewohnerin Mona (Carol Schuler) hat Beziehungen zum Dekan der Uni, und Lotta darf eine Probevorlesung halten. Als wäre die neue Berufssituation nicht aufregend genug, stehen plötzlich Papa Meinolf und Bruder Sebastian vor der Tür. Beide mit eigenen Problemen im Gepäck, für die Lotta sich natürlich gleich verantwortlich fühlt. Lotta muss schließlich schmerzvoll erfahren, dass sie nicht alle Probleme der Welt gleichzeitig lösen kann.



"Lotta & der lange Abschied" Buch: Birgit Maiwald Regie: Andreas Menck



Lotta und ihre Tochter Lilo (Sophia Louisa Schillner) haben endlich Sommerferien. Das Landleben ruft. Richtig erholsam ist es bei Lottas Papa mit seiner esoterischen neuen Freundin Maren (Catherine Flemming) jedoch nicht. Ständig geraten die studierte Ärztin Lotta und die alternative Heilerin Maren aneinander. Auch Lottas Bruder Sebastian bewegt sich auf wackeligen Füßen. Frisch getrennt entdeckt er neue Seiten an sich, die ihn mehr erschrecken als erfreuen. Und als Maren eine unerwartete Diagnose erhält, müssen sich die Brinkhammers entscheiden, ob sie zusammenhalten wollen.



