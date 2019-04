Wirecard 2.15% SIGAVEST (00VVAKFL): Wir investieren neu in Wirecard. Die Anschuldigungen seitens der Financial Times wurden von der Anwaltskanzlei in Singapur nicht erhärtet. Die Aktie pendelte in letzter Zeit zwischen 100 und 120 Euro. Verläuft die ganze Geschichte im sande, besteht erhebliches Aufholpotenzial. Als nuer Ankeraktionär mit über 6% ist Goldman sachs an Bord. Rd. 15% der ausstehenden Aktien sind noch short. Das Short-Verbot auf Wirecard-Aktien läuft am kommenden Freitag zum verfalltermin der Optionen aus. Wir erwarten keine neue Short-Attacke. Bei guten Quartalzahlen könnte sich die Aktie dann auf einen starken Erholungsweg machen. (16.04. 11:32) >> mehr comments zu Wirecard: www.boerse-social.com/launch/aktie/wirecard ...

