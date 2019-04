Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BAYER - Vor der Hauptversammlung verweigern führende Anteilseigner dem Management die Entlastung und kritisieren die Milliardenübernahme von Monsanto scharf. Nach Recherchen des Handelsblatts wollen zahlreiche große Investmentfonds gegen die Entlastung der Unternehmensführung für das Geschäftsjahr 2018 stimmen oder sich enthalten - unter anderem der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock. Auch die Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis sollen sich für eine Nichtentlastung aussprechen. (Handelsblatt S. 4 - 7; Börsen-Zeitung S. 11)

WIRECARD - Große Investoren von Wirecard kritisieren den Umgang des Zahlungsdienstleisters mit Bilanzproblemen in Singapur. Gegenüber dem Handelsblatt forderten mehrere Fondsmanager den DAX-Konzern dazu auf, mehr Transparenz zu schaffen und seine Managementstrukturen zu reformieren. "Wirecard hätte gut daran getan, schon früher einen Prüfungsausschuss (des Aufsichtsrats) einzurichten", sagte Vanda Heinen von Union Investment. (Handelsblatt S. 30)

VOLKSWAGEN - Vor einer Woche hat die Volkswagen-Tochter Moia in Hamburg ihren neuen Ridesharing-Service gestartet. Für den VW-Konzern ist das eine wichtige Vorstufe zum autonomen Fahren. Thomas Sedran, Chef der VW-Nutzfahrzeugsparte, verrät im Handelsblatt-Interview, wie VW das Zukunftsthema für sich nutzen will. (Handelsblatt S. 20)

DHL EXPRESS - Mit keiner Sparte verdient der Post-Konzern so viel Geld wie mit DHL Express. Ihr neuer Chef John Pearson spricht in der Süddeutschen Zeitung über das Kohlendioxid-Problem, das Risiko globaler Handelskonflikte und die Frage, wie sich das Unternehmen auf den Brexit vorbereitet. (Süddeutsche Zeitung S. 20)

UNIPER - Auf der Hauptversammlung von Uniper am 22. Mai wird es laut Börsen-Zeitung zum erbitterten Ringen der drei Haupteigentümer um den strategischen Kurs des Energiekonzerns kommen. Während der New Yorker Investor Knight Vinke die Abspaltung der Auslandskraftwerke fordere und der US-Hedgefonds Elliott einen Beherrschungsvertrag mit dem finnischen Großaktionär Fortum zur Abstimmung stellen lasse, hielten sich Fortum-Chef Pekka Lundmark und sein bisheriger Hauptgegner, der Ende August ausscheidende Uniper-CEO Klaus Schäfer, bedeckt über ihre Pläne. (Börsen-Zeitung S. 1, 9)

MEDIOBANCA - Die italienische Investmentbank Mediobanca will ihre internationale Position durch Akquisitionen ausbauen und hat dafür rund 2 Milliarden Euro zur Verfügung. Der Schwerpunkt der Entwicklung soll in Südeuropa liegen. Doch die Bank schaue sich auch anderswo um, etwa in Deutschland. (Börsen-Zeitung S. 5)

NAGA GROUP - Die Hamburger Naga Group unterziehe sich einer umfassenden Restrukturierung. Einer Mitteilung zufolge sollen die Kosten um 60 bis 70 Prozent gesenkt und die Aktivitäten auf die Trading-Plattform konzentriert werden. Funktionen und Personal an den Standorten Hamburg und Spanien sollen abgebaut und alle operativen Aufgaben am Standort Zypern konzentriert werden. (Börsen-Zeitung S. 2)

