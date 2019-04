Die Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3), eine auf deutsche Büroimmobilien spezialisierte Gesellschaft, hat einen weiteren Kreditvertrag in Höhe von EUR 80 Mio. unterzeichnet.

Das Darlehen mit einer Gesamtlaufzeit von fünf Jahren dient der Refinanzierung des Büroimmobilien-Komplexes Herzogterrassen in Düsseldorf, der früheren Zentrale der ehemaligen WestLB. Sie wurde zu einem Netto-Kaufpreis von insgesamt EUR 140 Mio. erworben. Zuletzt hatte Godewind im Februar dieses Jahres eine Finanzierung im Volumen von EUR 82 Mio. für die Objekte ComConCenter in Frankfurt, Airport Business Center in Düsseldorf und Pentahof in Hamburg abgeschlossen.

Günstige Finanzierungskosten von rund 1,32 Prozent

Mit Abschluss der neuen, tilgungsfreien Kreditvereinbarung zu einem attraktiven Zinssatz von 1,32 Prozent bei einer Laufzeit von fünf Jahren sinkt der Zinssatz der bestehenden Bankdarlehen des Portfolios auf durchschnittlich 1,44 Prozent. Der Abschluss der Transaktion trägt erheblich zur Stärkung der zukünftigen Finanz- und Ertragslage sowie zur Dividendenfähigkeit der Godewind Immobilien AG bei.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

Gute Gelegenheiten

Der nun erfolgreich abgeschlossenen Transaktion sollen weitere Finanzierungen unter Berücksichtigung der Immobilienobjekte "Quartier am Zeughaus" in Hamburg, "Y2" in Frankfurt sowie "sunsquare" und "Eight Dornach" im Großraum München folgen. Gleichzeitig erfolgte ...

