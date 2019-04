Die Aktie der Bitcoin Group ist am Montag mit einem Kursplus von knapp zwei Prozent in die neue Handelswoche gestartet. Bereits zehn Minuten nach Handelsbeginn war das Tageshoch allerdings erreicht, seitdem geht es kontinuierlich abwärts. Die Aktie schloss rund 3,5 Prozent tiefer und setzt ihre Verluste am Dienstag fort.

