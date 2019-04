Die Aktie der Lufthansa wird heute mit einem deutlichen Minus in den Handel starten. Das erste Quartal ist deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Fluggesellschaft macht weiterhin der harte Konkurrenzkampf am Himmel zu schaffen. Auch die gestiegenen Kosten für Kerosin nagten am Ergebnis. So landete das EBIT für das erste Quartal im roten Bereich und das mit 336 Millionen Euro auch noch überraschend tief. Das entsprechende Vorjahresquartal hatte noch ein Plus von 52 Millionen Euro eingebracht. Allein die Treibstoffkosten lagen aber um 202 Millionen Euro über dem Niveau des entsprechenden Vorjahresquartals. Wir bleiben bei unserer häufig geäußerten Meinung, dass die Lufthansa erst dann so richtig durchstarten kann, wenn die Überkapazitäten im europäischen Luftverkehr bereinigt sind. Das Management leistet aber gute Arbeit dahingehend, den Konzern in eine gute Ausgangsposition zu bringen, um gestärkt anzugreifen, wenn etwas mehr Platz am Himmel ist. Für einen Einstieg ist es aber noch zu früh.