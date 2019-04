Dortmund (ots) -



Beim Award "Deutschlands Beste Versicherungen" räumte der Continentale Versicherungsverbund in diesem Jahr gleich sechs Mal ab. Die Continentale Lebensversicherung wurde fünffach prämiert: In der Kategorie Privatrente und Altersvorsorge ist sie Preisträger bei den Produktarten Privatrente Klassik, Neue Klassik, Hybrid und Fonds. In der Rubrik Arbeitskraftsicherung wurde sie zudem für ihre Erwerbsunfähigkeitsversicherung ausgezeichnet. Auch die Continentale Krankenversicherung rangiert ganz oben; sie ist der beste Anbieter von Zahn-Zusatzversicherungen. Initiatoren des Preises sind die Ratingagentur Franke und Bornberg, der Nachrichtensender n-tv und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ).



Bestes Zusammenspiel von Preis, Leistung und Service



Franke und Bornberg untersuchte 25 Produktarten und wertete dazu über 5.000 Versicherungsdatensätze aus. Die Anbieter mit den besten Produkten nahm dann das Marktforschungsinstitut DISQ in puncto Servicequalität unter die Lupe. In über 850 Servicekontakten testeten die Experten Beratungen am Telefon, sendeten E-Mail-Anfragen und analysierten die Internetauftritte. Die vordersten Plätze belegen schließlich die Unternehmen, die die beste Kombination aus Preis, Leistung und Service bieten. Insgesamt wurden 34 Versicherer gekürt.



Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit:



Die Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sie versteht sich als ein "Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit". Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen und in allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform der Obergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die Continentale Krankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.



