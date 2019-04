Die rundum robusten Allegro 3 und Archer 3 sind die ersten, die auf Android laufen

BIRMINGHAM, Vereinigtes Königreich, April 16, 2019gab heute die Veröffentlichung von zwei neuen robusten Handheld-Computern bekannt, die beide die dritte Generation ihrer jeweiligen Produktlinie repräsentieren. Der neue Allegro 3 Rugged Handheld Computer wurde für Anwendungen entwickelt, die eine alphanumerische Tasteneingabe erfordern, während der neue Archer 3 Rugged Handheld Computer ideal für die einhändige Dateneingabe ist. Beide Produkte wurden für datenintensive Anwendungen entwickelt und laufen jetzt auf dem Betriebssystem Android.



Allegro 3

Der Allegro 3 ist der erste robuste, mobile Handheld-Computer von Juniper Systems, der das Betriebssystem Android verwendet. Dieses Produkt der dritten Generation baut auf der Erfolgsformel auf, die Juniper entwickelt und in früheren Versionen dieser Mobilcomputer-Serie präzisiert hat.

"Er bietet all die Merkmale, die Anwender lieben, jetzt auf einer aufgerüsteten Plattform", sagte Jeff Delatore, Product Manager von Juniper Systems für Allegro und Archer. "Er ist noch immer robust. Er passt noch immer bequem in Ihre Hand. Fans des Allegro werden sehr froh sein, denn er ist jetzt schneller und läuft auf einem Betriebssystem, das die Datenerhebungsbranche zu modernisieren beginnt.

Weitere Merkmale sind ein ergonomisches Design, das die Ermüdung von Hand und Arm reduziert, ein kapazitives Display mit bestmöglicher Ablesbarkeit und eine alphanumerische Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, was alles vom Allegro 2 übernommen wurden. Der Computer unterstützt Programme in fünf Sprachen, darunter Englisch, Deutsch und Französisch.

"Ist es nicht kaputt, sollte es man es nicht reparieren." Es ist schwer, Computer, die so robust sind, zu zerstören, daher haben wir sie stattdessen aufgerüstet", sagte der CEO von Juniper Systems, DeVon Labrum.

Archer 3

Sechs Jahre nach der Einführung des Archer 2 Rugged Handheld Computer freut sich Juniper Systems Limited die Einführung des neuen Archer 3 Rugged Handheld Computer bekanntzugeben, der bislang leistungsstärkste der erfolgreichen Archers-Handhelds.

Der Archer 3, der auch auf dem Betriebssystem Android 7 läuft, ist der erste in der Archer-Serie, der das führende mobile Betriebssystem der Welt verwendet.

"Wir haben der Datenerhebung im Taschenformat ein ernsthaftes Upgrade verpasst", sagte Delatore. "Es ist der gleiche beliebte Archer - doch er verarbeitet Daten schneller und effizienter und läuft dabei auf dem Betriebssystem, das die meisten Leute auf Ihrem Mobiltelefon haben."

"Es ist noch immer ein Archer", sagte Simon Bowe, Managing Director von Juniper Systems Limited, "doch wir haben Verbesserungen vorgenommen, um ein noch eindrucksvolleres Gerät für die Datenerhebung zu kreieren."

Juniper Rugged und geteilte Spezifikationen

Sowohl der Allegro 3 als auch der Archer 3 Rugged Handheld Computer sind nach dem Standard Juniper Rugged konstruiert, wasserdicht, staubdicht, stoßfest, und sie haben die Testverfahren von MIL-STD-810G bestanden. Sie sind zuverlässig einsetzbar in Regen, Schnee und extremen Temperaturen, von -30 Grad Celsius bis 70 Grad Celsius.

Das Kerngeschäft von Juniper Systems sind robuste Geräte für die Datenerhebung, und sowohl Allegro 3 als auch Archer 3 bauen auf einem Vierteljahrhundert an Erfahrung auf, um unseren Kunden die bislang besten Datenerhebungsgeräte zu geben", sagte Bowe.

Das Betriebssystem Android 7 Nougat gewährleistet eine schnellere Datenerhebung, höhere Geschwindigkeit und mehr Stabilität auf beiden robusten Geräten. Anwender werden feststellen, dass Programme und Dateien schneller geladen werden, und werden schnellere Datenübertragungen erleben - alles, damit ihre Feldarbeit schneller vonstatten gehen kann.

Eine intelligente Lithium-Ionen-Batterie, optimiert für kaltes Wetter, übernimmt die Stromversorgung sowohl des Allegro 3 als auch des Archer 3 und ermöglicht eine Betriebszeit von 20 Stunden mit einer einzigen Aufladung. Die Batterie kann im Feld einfach ausgetauscht werden. Mit 2 GB RAM 16 GB Flash-Speicher ist jede Menge Speicherkapazität vorhanden.

Die WLAN-Fähigkeit beider Produkte beinhaltet 4G LTE, Wi-Fi mit erweiterter Reichweite und Smart-fähiges Bluetooth mit einer Reichweite von mehr als 30 Metern.

Die beiden robusten Handheld-Computer Allegro 3 und Archer 3 sind jetzt weltweit erhältlich.

Über Juniper Systems Limited

Das in Logan, UT, USA, und Birmingham, UK, ansässige Unternehmen Juniper Systems ist ein weltweit führendes Unternehmen bei Design und Herstellung von ultrarobusten Computern und bietet Lösungen für die Felddatenerhebung in extremen Umgebungen. Seit 1993 setzten Spezialisten die innovative Mobiltechnologie von Juniper Systems in den Märkten Geomatik, Industrie, Rohstoffe, Versorgung und öffentliche Dienste sowie Militär ein.

Simon Bowe +44 (0) 1527 870773

Managing Director

simon@junipersys.com

www.junipersys.com

Medienkontakt:

Barbara Sanner +1 480 980 0298

barbara.sanner@junipersys.com

Ein begleitendes Foto für diese Ankündigung ist verfügbar auf http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/de8642a4-2587-47f5-823f-f367c9f8ea15/de