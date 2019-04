Die Deutsche Bank hat Netflix von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 360 auf 400 US-Dollar angehoben. Die Markterwartungen an die Abonnentenzahlen von 2019 bis 2020 erschienen konservativ, schrieb Analyst Bryan Kraft in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Aktienkurs des Streamingkonzerns und Filmproduzenten mittlerweile genug nachgegeben. Das Chance/Risiko-Profil sei daher attraktiv./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / 10:45 / GMT

