Der US-Kaffee-Konzern Starbucks erweitert den Bezug von Solarstrom für seine Standorte um zwei 10 MW-Solarparks in Texas. Der Stromertrag entspricht dem Verbrauch von 360 Cafés der Firma. Die Starbucks Coffee Company hat zusammen mit dem Kraftwerksentwickler Cypress Creek Renewables und der U.S. Bank eine weit reichende Kooperation für die Abnahme von Strom aus Photovoltaik-Kraftwerken in den USA ...

