Bereits zwei Jahre sind vergangen, seit Nord Stream 2 den ersten Antrag für die Gaspipeline durch dänische Gewässer gestellt hat. Seitdem liegt noch immer keine Genehmigung vor. Probleme gibt es bei der Route in den Gewässern südlich von Bornholm bei der Grenzüberschreitung von Polen nach Dänemark. Den Behörden wird nun eine bewusste Vereitelung des Vorhabens vorgeworfen. Was ist an der Sache dran? Gazprom: Weitere Schwierigkeiten für Nord Stream 2 in Dänemark?

Den vollständigen Artikel lesen ...