Flughafen Wien Aktiengesellschaft Schwechat, FN 42984 m ISIN AT00000VIE62



Ergänzung der Tagesordnung der 31. ordentlichen Hauptversammlung der Flughafen Wien Aktiengesellschaftam Freitag, dem 03. Mai 2019, um 11:00 Uhr



Die Einberufung der kommenden 31. ordentlichen Hauptversammlung der Flughafen Wien Aktiengesellschaft für Freitag, dem 03. Mai 2019, um 11:00 Uhr, in 1300 Wien-Flughafen, Office Park 3, Towerstraße (Objekt 682) - Eingang neben NH Hotel -, wurde am 04. April 2019 bekannt gemacht.



Aufgrund eines am 12. April 2019 eingelangten Verlangens gemäß § 109 AktG der Airports Group Europe S.á.r.l., 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, die an der Gesellschaft seit mehr als drei Monaten 33.432.000 Stückaktien hält und damit über einen Anteil, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, verfügt, wird die am 4. April 2019 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.viennaairport.com veröffentlichte Tagesordnung der eingangs genannten ordentlichen Hauptversammlung der Flughafen Wien Aktiengesellschaft um einen Tagesordnungspunkt, welcher wie folgt lautet, ergänzt:



7. Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien



Weitere Unterlagen zur Hauptversammlung Folgende Unterlagen gemäß § 108 Abs 3, 4 iVm § 109 Abs 2 AktG sind ab sofort im Internet unter www.viennaairport.com zugänglich:



* Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärin Airports Group Europe S.á.r.l. mit Beschlussvorschlag und Begründung, * die gesamte Tagesordnung unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung, * Formular für die Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Aktionärsvertreter unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung.



Schwechat, im April 2019 Der Vorstand







Flughafen Wien AG Investor Relations +43 1 7007-23126 investor-relations@viennaairport.com



