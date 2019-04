Der Devisenmarkt hat auch in der Woche vor Ostern einige spannende Konstellationen zu bieten. Einige wichtige Konjunkturdaten und andere Termine stehen noch an und haben durchaus das Potential, weitere Impulse zu geben. Kurzum: Von einer vorösterlichen Ruhe ist man am Devisenmarkt weit entfernt.Stürzen wir uns gleich ins Getümmel und schauen auf USD / JPY.

Den vollständigen Artikel lesen ...