Der DAX hat sich ein ganzes Stück über der 12.000-Punkte-Marke stabilisiert, und das in einer verkürzten Handelswoche. Sind also doch noch nicht alle Marktteilnehmer im Osterurlaub?



"Die Osterwoche muss nicht unbedingt ruhig sein", so Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets im Interview mit Moderatorin Viola Grebe. Was die Märkte in dieser Zeit beschäftigen dürfte, warum er zuversichtlich auf die DAX-Dynamik blickt und wohin das den Markt noch treiben könnte, erklärt er im vollständigen Video.