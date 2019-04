Die Stimmung an der Börse hat sich zuletzt wieder deutlich aufgehellt. Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank über die Hintergründe.



Die EZB stehe bereit, um für die Eurozone in die Bresche zu springen, so Halver im Interview mit Moderatorin Viola Grebe. Wohin die Interventionen der EZB und Fed den Markt treiben könnten und welche weiteren Faktoren hier gerade mitwirken, erklärt er im vollständigen Video.