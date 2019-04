Nach dem verheerenden Brand in Notre-Dame hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bürger Deutschlands und Europas dazu aufgerufen, den Wiederaufbau der Kathedrale zu unterstützen. "Es ist nicht nur ein großes Bauwerk, es ist ein großes europäisches Wahrzeichen, Wahrzeichen europäischer Kultur und ein wichtiges Dokument europäischer Geschichte", sagte Steinmeier am Dienstag in Berlin. "Frankreich ist in dieser Stunde nicht allein. Die Franzosen sind uns Europäern in dieser Stunde besonders nahe." Die Bilder des Brandes ließen niemanden in Europa unberührt, sagte der Bundespräsident.

Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zeigt sich tief bestürzt. "Dieser verheerende Brand inmitten der Karwoche erfüllt die Christenheit mit Schmerz, er traf ein Pariser Wahrzeichen von höchstem symbolischen Wert für alle Franzosen, eine Herzkammer unserer gemeinsamen europäischen Kultur", schrieb der CDU-Politiker an den Präsidenten der französischen Nationalversammlung, Richard Ferrand. Bei aller Beschädigung wirke die Kathedrale noch immer wie Schriftsteller Victor Hugo ("Der Glöckner von Notre-Dame") sie einst beschrieben habe, als majestätisches und erhabenes Bauwerk.

"Dass es wieder in voller Pracht und Glanz erscheint, dafür gibt die spontane Solidaritätswelle Hoffnung, die die Menschen in Ihrem Land und weit darüber hinaus erfasst hat", schrieb Schäuble weiter an Ferrand. "Ich kann Ihnen versichern, dass auch wir Deutschen unseren Beitrag dazu leisten wollen."/sk/DP/jha

AXC0221 2019-04-16/15:25