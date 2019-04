Von Nektaria Stamouli

ATHEN (Dow Jones)--Griechenland plant, die Zustimmung des Euro-Rettungsfonds einzuholen, um einige der Milliarden, die es dem Internationalen Währungsfonds (IWF) schuldet, vorzeitig zurückzuzahlen. Nach Angaben griechischer Beamter wird Athen den Antrag in den nächsten Tagen beim Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) einreichen. Griechenland braucht die Zustimmung des Fonds, denn Griechenland muss dem ESM den gleichen Betrag zahlen, den es an den IWF zahlt, obwohl der ESM wahrscheinlich auf dieses Recht verzichten wird, wie in der Vergangenheit bei anderen Ländern.

Am Wochenende schloss der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos mit der IWF-Geschäftsführerin Christine Lagarde in Washington eine Vereinbarung über die Rückzahlung von rund 3,7 Milliarden Euro. Insgesamt schuldet Griechenland dem IWF 9,5 Milliarden Euro.

Eine vorzeitige Rückzahlung würde den Schuldendienst Griechenlands senken und einen weiteren Meilenstein bei der hart umkämpften Rückkehr zur Normalität darstellen. "Wir gewinnen Punkte bei der (wirtschaftlichen) Freiheit", sagte der griechische Premierminister Alexis Tsipras jüngst in einem Interview.

