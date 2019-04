Geschäfte mit Privatkunden haben der Bank of America im ersten Quartal einen Rekordgewinn verschafft, das Handelsgeschäft litt jedoch spürbar. Unter dem Strich blieb für das erste Quartal ein Überschuss von 7,3 Mrd. US-Dollar und damit sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor hängen. Die Nettoerträge der Bank sanken im Jahresvergleich von 23,1 auf 23,0 Mrd. US-Dollar. Im Handelsgeschäft brachen sie allerdings um 17 Prozent ein, der Gewinn des Bereichs Global Markets sackte sogar um 26 Prozent nach unten weg. Im Privatkundengeschäft zogen die Erträge hingegen um 7 Prozent auf 9,6 Mrd. US-Dollar an. Der Überschuss der Sparte legte um 25 Prozent auf gut 3,2 Mrd. US-Dollar zu, wie das Institut am Dienstag in Charlotte mitteilte.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...