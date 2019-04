Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ ...Diesen Eindruck könnte man gewinnen, wenn man verliebt betrachtet, dass der Dax mit 12.100 Punkten an der nächsten runden Marke knabbert. Börsenexperte Norbert Paul, Leiter Sales der Börse Stuttgart, schlägt in seiner Analyse moderate Töne an und mahnt zu besonnenem Handeln, auch weil aufgrund der Osterferien die Handelsumsätze überschaubar sind.